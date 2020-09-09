Названы случаи, когда водитель может не уступать пешеходу

В Украине появился прецедент относительно извечного конфликта пешехода и водителя. Так, правила дорожного движения говорят, что пешеходы имеют преимущество перед водителями, но только в случае, когда они уже ступили на "зебру".

Однак в том случае, когда пешеходы стоят перед переходом или просто идут в его направлении, они не имеют никакого преимущества перед транспортом. В этом случае пешеходы должны ждать, когда авто проедет, пишет Прямой.

Так, около трех лет назад в Чернигове водитель получил штраф на 255 грн за то, что не пропустил пешехода. Но мужчина решил доказать свою правоту и подал апелляцию - впоследствии дело направили на рассмотрение в Верховный суд

Тогда в полиции посчитали, что водитель нарушил пункт 18.1 ПДД про проезд пешеходных переходов и остановок транспортных средств и первую часть 122-й статьи КУоАП, (превышение установленных ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения).

Но через суд мужчине удалось отстоять свою правоту и добиться отмены штрафа за непропуск пешехода. Это решение является прецедентом того, что пешеход не всегда прав.

Ранее мы писали про новые штрафы за нарушение ПДД в Украине. Стало известно, как проверить и оплатить их.

Также сообщалось, что в Киеве дети заблокировали водителя-нарушителя, но им чуть не "влетело".