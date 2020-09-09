Названі випадки, коли водій може не поступатися пішоходу

В Україні з'явився прецедент щодо одвічного конфлікту пішохода і водія. Так, правила дорожнього руху кажуть, що пішоходи мають перевагу перед водіями, але тільки у разі, коли вони вже ступили на "зебру".

Однак у тому випадку, коли пішоходи стоять перед переходом або просто йдуть в його напрямку, вони не мають ніякої переваги перед транспортом. У цьому випадку пішоходи повинні чекати, коли авто проїде, пише Прямій.

Так, близько трьох років тому у Чернігові водій отримав штраф 255 грн за те, що не пропустив пішохода. Але чоловік вирішив довести свою правоту і подав апеляцію - згодом справу направили на розгляд у Верховний суд

Тоді в поліції вважали, що водій порушив пункт 18.1 ПДР про проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів і першу частину 122-ї статті КУпАП, (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху).

Але через суд чоловікові вдалося відстояти свою правоту і домогтися скасування штрафу за непропуск пішохода. Це рішення є прецедентом того, що пішохід не завжди правий.

Раніше ми писали про нові штрафи за порушення ПДР в Україні. Стало відомо, як перевірити і оплатити їх.

Також повідомлялося, що у Києві діти заблокували водія-порушника, але їм мало не "влетіло".