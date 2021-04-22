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Названы симптомы "индийского" штамма коронавируса: сильно отличаются

Автор: Анна Шиканова

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса и назвали его "двойным мутантом". Этот штамм включает в себе сразу две мутации коронавируса, которые помогают ему крепиться к клеткам. Эта разновидность заболевания очень быстро распространяется в Индии, и врачи считают, что именно две мутации в шиповом белке помогают ему лучше уклоняться от иммунного ответ организма.

Новое исследование показывает, что особенно этот штамм опасен для детей и молодых людей, а его симптомы отличаются от классических проявлений коронавируса, пишет MedicForum.

По данным медиков, смертность от этого штамма относительно невысокая, но вирус способен вызывать у молодых людей очень тяжелые состояния, при которых госпитализация нужна обязательно.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн заявил, что исследования еще продолжаются. Но уже ясно одно – этот штамм вируса более опасный, чем первоначальный вариант заболевания.

"Индийский вариант обладает мутациями, которые позволяют ему ускользать от лучших нейтрализующих тел", - отметил Альтманн.

Индийский совет медицинских исследований назвал симптомы этого штамма:

  • Тошнота
  • Боль в животе
  • Нарушение слуха
  • Рвота
  • Диарея
  • Кашель
  • Проявления на коже и в области рта

Ученые в других странах считают, что индийский штамм несмотря на свои отличия, не более опасен, чем штаммы из Южной Африки, Бразилии и Великобритании.

Стоит отметить, что в Индии ежедневно фиксируется более 200 тысяч инфицированных.

Напомним, ранее мы писали о том, что о новом "индийском" штамме высказался Михаил Радуцкий и назвал его более опасным.

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Новости Украины КоронавирусCOVID-19симптомыИндия
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