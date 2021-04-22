Названы симптомы "индийского" штамма коронавируса: сильно отличаются

По данным медиков, смертность от этого штамма относительно невысокая, но вирус способен вызывать у молодых людей очень тяжелые состояния, при которых госпитализация нужна обязательно.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн заявил, что исследования еще продолжаются. Но уже ясно одно – этот штамм вируса более опасный, чем первоначальный вариант заболевания.

"Индийский вариант обладает мутациями, которые позволяют ему ускользать от лучших нейтрализующих тел", - отметил Альтманн.

Индийский совет медицинских исследований назвал симптомы этого штамма:

Тошнота

Боль в животе

Нарушение слуха

Рвота

Диарея

Кашель

Проявления на коже и в области рта

Ученые в других странах считают, что индийский штамм несмотря на свои отличия, не более опасен, чем штаммы из Южной Африки, Бразилии и Великобритании.

Стоит отметить, что в Индии ежедневно фиксируется более 200 тысяч инфицированных.