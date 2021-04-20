Украинцев предупредили о четвертой волне COVID-19: может стать более угрожающей

Четвертая волна коронавируса может накрыть Украину уже осенью 2021 года. И эта вспышка может стать более угрожающей, чем предыдущие три.

Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

Он считает, что Украине нужно готовиться к четвертой волне коронавируса, которая вероятно произойдет осенью. Эта волна может стать более угрожающей из-за быстрого распространения новых штаммов COVID-19.

"Еще не завершилась третья волна коронавируса, а нам нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью. Ученые прогнозируют, что четвертая волна может стать более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса", - написал Радуцкий и добавил, что недавно был обнаружен еще один штамм.

"В Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследования этого штамма продолжаются, он может оказаться более опасным, чем "британский" и "южноафриканский", - добавил депутат.

Кроме того, появились новые данные о повторном заражении в Украине. На данный момент насчитывается уже 1200 случаев.

"В первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1200 случаев повторного заражения "ковидом". Выводы неутешительные: чаще всего люди инфицировались через 3-4 месяца, иногда – 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца", - отметил Радуцкий и добавил, что высокий уровень антител в организме человека сохраняется совсем недолго.

А это, по словам специалиста, говорит о том, что переболевшие весной смогут осенью заразиться осенью снова.