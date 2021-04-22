Названі симптоми "індійського" штаму коронавірусу: сильно відрізняються

За даними медиків, смертність від цього штаму відносно невисока, але вірус здатний викликати у молодих людей дуже важкі стани, при яких госпіталізація потрібна обов'язково.

Професор імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтман заявив, що дослідження ще тривають. Але вже ясно одне - цей штам вірусу більш небезпечний, ніж початковий варіант захворювання.

"Індійський варіант має мутації, які дозволяють йому вислизати від кращих нейтралізуючих тіл", - зазначив Альтман.

Індійська рада медичних досліджень назвала симптоми цього штаму:

Нудота

Біль у животі

Порушення слуху

Блювота

Діарея

Кашель

Прояви на шкірі та в області рота

Вчені в інших країнах вважають, що індійський штам попри на свої відмінності, не більш небезпечний, ніж штами з Південної Африки, Бразилії та Великобританії.

Варто відзначити, що в Індії щодня фіксується понад 200 тисяч інфікованих.