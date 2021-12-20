Названы самые вредные сухофрукты: опасны для здоровья

Какие сухофрукты должны вас насторожить

Первым делом обращайте внимание на их внешний вид. Если продукт слишком блестящий, возможно, его обрабатывали глицерином, чтобы придать товарный вид.

Финики, например, вымачивают в сахарном сиропе, чтобы они выглядели глянцевыми.

"Их внешний вид должен вам подсказать, как именно высушен и обработан сухофрукт. Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе", - сказала специалист.

Панченко объяснила, что большинство сухофруктов подвергается обработке диоксидом серы. Это делают для более длительного хранения и защиты от паразитов.

Старайтесь покупать сухофрукты обычного вида, а орехи выбирайте в скорлупе.

"Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи — в скорлупе", - сказала диетолог.