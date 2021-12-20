Названі найшкідливіші сухофрукти: небезпечні для здоров'я

Взимку багато хто з нас люблять купувати сухофрукти, так як свіжих сезонних фруктів в цю пору року не дуже багато. Але не все з "сушки" безпечно для здоров'я.
Про це розповіла дієтолог Світлана Панченко, пише РІА "Новости".
Насамперед звертайте увагу на їх зовнішній вигляд. Якщо продукт занадто блискучий, можливо, його обробляли гліцерином, щоб надати товарний вигляд.
Фініки, наприклад, вимочують в цукровому сиропі, щоб вони виглядали глянцевими.
"Їх зовнішній вигляд повинен вам підказати, як саме висушений і оброблений сухофрукт. Якщо він блискучий і дуже м'який, швидше за все, для обробки використовувався жир або гліцерин. Наприклад, глянцевість фінікам надає вимочування в цукровому сиропі", - сказала фахівець.
Панченко пояснила, що більшість сухофруктів піддається обробці діоксидом сірки. Це роблять для більш тривалого зберігання і захисту від паразитів.
Намагайтеся купувати сухофрукти звичайного виду, а горіхи вибирайте в шкаралупі.
"Намагайтеся брати сухофрукти без блиску, самі звичайні, без потрісканої шкіри, з нормальним запахом, з кісточкою, а горіхи - в шкаралупі", - сказала дієтолог.
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