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Названы самые вредные продукты в мире, которые едят все: сок и даже рис

Автор: Анна Киселева

На сегодняшний день существует много мифов о продуктах питания. Часто маркетологи выдают за полезное то, что может принести немало вреда организму, лишь бы заработать на потребителе. Врачи и диетологи рассказали, какие "полезные" продукты на самом деле приносят наибольший вред человеческому организму.

Об этом сообщает радио Maximum.

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Фруктовые соки. Медики и диетологи уже давно обращают внимание людей на то, что фруктовые соки, которые вы покупаете в супермаркетах, не является частью здорового питания. В них содержаться фрукты без клетчатки, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. А это не очень полезно для организма.

Коричневый рис. Несмотря на бесчисленные преимущества коричневого риса для здоровья, есть одна причина, чтобы задуматься об отказе от употребления коричневого риса: уровень мышьяка, содержащегося в нем. Отрава не может принести пользы организму.

Луковые кольца. Они являются отличным примером того, как можно избавиться от всего хорошего, что есть в овощах, благодаря жарке во фритюре. На самом деле они хуже даже, чем картофель фри, так как в луковых кольцах больше калорий, больше насыщенных жиров, больше сахара и меньше калия.

Фруктовые йогурты. Медики отмечают, что во фруктовых йогуртах содержится большое количество сахара, кукурузный сироп, усилители вкуса, которые не несут никакой пользы организму. Более того, лактоза, которая содержится в таких продуктах, может негативно влиять на кожу лица, вызывая или усиливая акне.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали продукты, которые не стоит покупать в супермаркетах.

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