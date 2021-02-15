Названы самые вредные продукты в мире, которые едят все: сок и даже рис

Фруктовые соки. Медики и диетологи уже давно обращают внимание людей на то, что фруктовые соки, которые вы покупаете в супермаркетах, не является частью здорового питания. В них содержаться фрукты без клетчатки, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. А это не очень полезно для организма.

Коричневый рис. Несмотря на бесчисленные преимущества коричневого риса для здоровья, есть одна причина, чтобы задуматься об отказе от употребления коричневого риса: уровень мышьяка, содержащегося в нем. Отрава не может принести пользы организму.

Луковые кольца. Они являются отличным примером того, как можно избавиться от всего хорошего, что есть в овощах, благодаря жарке во фритюре. На самом деле они хуже даже, чем картофель фри, так как в луковых кольцах больше калорий, больше насыщенных жиров, больше сахара и меньше калия.

Фруктовые йогурты. Медики отмечают, что во фруктовых йогуртах содержится большое количество сахара, кукурузный сироп, усилители вкуса, которые не несут никакой пользы организму. Более того, лактоза, которая содержится в таких продуктах, может негативно влиять на кожу лица, вызывая или усиливая акне.