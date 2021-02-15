Названо найбільш шкідливі продукти в світі, які їдять всі: сік і навіть рис

Фруктові соки. Медики та дієтологи вже давно звертають увагу людей на те, що фруктові соки, які ви купуєте в супермаркетах, не є частиною здорового харчування. В них міститися фрукти без клітковини, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. А це не дуже корисно для організму.

Коричневий рис. Попри незліченні переваги коричневого рису для здоров'я, є одна причина, щоб задуматися про відмову від вживання коричневого рису: рівень миш'яку, що міститься в ньому. Отрута не може принести користі організму.

Цибульні кільця. Вони є відмінним прикладом того, як можна позбутися всього хорошого, що є в овочах, завдяки смаженню у фритюрі. Насправді вони гірше навіть, ніж картопля фрі, оскільки в цибулевих кільцях більше калорій, більше насичених жирів, більше цукру і менше калію.

Фруктові йогурти. Медики відзначають, що у фруктових йогуртах міститься велика кількість цукру, кукурудзяний сироп, підсилювачі смаку, які не несуть ніякої користі організму. Щобільше, лактоза, яка міститься у таких продуктах, може негативно впливати на шкіру обличчя, викликаючи або посилюючи акне.