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Названо найбільш шкідливі продукти в світі, які їдять всі: сік і навіть рис

Автор: Анна Кисельова

На сьогодні існує багато міфів про харчові продукти. Часто маркетологи видають за корисне те, що може принести чимало шкоди організму, лише б заробити на споживача. Лікарі та дієтологи розповіли, які "корисні" продукти насправді завдають найбільшої шкоди людському організму.

Про це повідомляє радіо Maximum.

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Фруктові соки. Медики та дієтологи вже давно звертають увагу людей на те, що фруктові соки, які ви купуєте в супермаркетах, не є частиною здорового харчування. В них міститися фрукти без клітковини, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. А це не дуже корисно для організму.

Коричневий рис. Попри незліченні переваги коричневого рису для здоров'я, є одна причина, щоб задуматися про відмову від вживання коричневого рису: рівень миш'яку, що міститься в ньому. Отрута не може принести користі організму.

Цибульні кільця. Вони є відмінним прикладом того, як можна позбутися всього хорошого, що є в овочах, завдяки смаженню у фритюрі. Насправді вони гірше навіть, ніж картопля фрі, оскільки в цибулевих кільцях більше калорій, більше насичених жирів, більше цукру і менше калію.

Фруктові йогурти. Медики відзначають, що у фруктових йогуртах міститься велика кількість цукру, кукурудзяний сироп, підсилювачі смаку, які не несуть ніякої користі організму. Щобільше, лактоза, яка міститься у таких продуктах, може негативно впливати на шкіру обличчя, викликаючи або посилюючи акне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які уповільнюють старіння.

А також розповідали про те, що експерти назвали продукти, які не варто купувати в супермаркетах.

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