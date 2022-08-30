Названы самые удачные и опасные дни в сентябре 2022: к нам снова пожалует ретроградный Меркурий

Самая опасная дата в сентябре 2022

Самым сложным днем, по мнению астрологов, может стать дата 10 сентября. В этот день произойдет сразу два важных события - Меркурий начнет ретроградное движение и произойдет Полнолуние в знаке Рыбы - в 12:59.

В этот день нужно быть осмотрительнее в сфере финансов - не берите кредиты, не одалживайте средства, сдерживайте желание потратить крупную сумму денег и присматривайте за своим кошельком, картами и сумкой, так как могут быть кражи. Не ввязывайтесь в сомнительные финансовые операции и отложите на другой день переводы средств.

Полнолуние добавит эмоциональной нестабильности и высокий риск скандалов, ссор, споров и конфликтов. Избегайте в этот день выяснения отношений.

Удачные дни в сентябре

Для крупных покупок или заключения договоров об аренде жилья: 1, 2, 7, 8, 24, 28. 29

Для свадьбы, венчания и помолвки: 2, 9, 30

Для хирургических операций: 3, 5, 8, 9, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27

Для посещения стоматолога: 1, 2, 5, 8, 16, 18, 19, 20, 24, 28, 30.

Для отдыха, свиданий и поездок: с 1 по 8, с 9 по 12, с 15 по 19, 27

3 сентября - Меркурий будет в оппозиции к Юпитеру и эту дату можно назвать днем силы. Он будет гармоничным, насыщенный теплой и положительной энергией. Можно решать важные задачи, путешествовать, общаться, торговать и искать вдохновение.

5 сентября - Венера перейдет в Деву и этот тандем будет благоприятным. Можно начинать новое дело, принимать решения, посещать врачей и заняться здоровьем. День будет максимально продуктивным и сильным.

9 сентября - это день зеркальной даты. Такие даты считаются днями исполнения желаний и максимально наполнены энергией. В этот раз в дате будет три цифры - 2, 0 и 9. Девятка - это перемены во всех сферах жизни и порой очень большие.

Можно достичь поставленной цели, найти компромисс в ссоре, помириться с кем-то. Не ленитесь и сделайте то, что давно уже хотели.

16 сентября - противостояние Нептуна и Солнца. День мощной интуиции и принятия важных решений. Он будет наполнен сильной творческой энергетикой, которая поможет добиться желаемого.

18 сентября - противостояние Меркурия и Юпитера. Удачный день для смены обстановки и любых дел, которые связаны с романтической сферой. Сходите на свидание, флиртуйте, общайтесь - удачными будут и новые знакомства.

23 сентября - день осеннего равноденствия. День, когда энергия Луны и Солнца будет в равенстве и гармонии. В такой день нужно проявить активность, больше двигаться, трудиться.

29 сентября - Венера в Весах. Планета выйдет в самое удобное положение и это даст нам невероятный запас силы и энергии. Можно двигаться вперед и составлять планы не только на осень, но и на весь год вперед.

Неудачные и опасные дни в сентябре

Кроме 10 сентября, в этом месяце будет еще одна сложная дата - 26 сентября. В этот день Меркурий встретится с Венерой - они будут находиться по одну сторону от Земли.

В этот день могут быть внезапные перепады эмоционального состояния, апатия, депрессия, навязчивые негативные мысли, слабость, сонливость и отсутствие концентрации.

Может появиться желание разорвать отношения, провести сложный разговор, уволиться с работы, кардинально что-то изменить в жизни - воздержитесь от резких движений и отложите их на другой день. Желательно 26 сентября сделать перерыв в работе и общении.

Не начинайте новые дела: 5, 10, 11, 12, 19, 22, 25, 26, 27 и 30

Период ретроградного Меркурия продлится с 10 сентября по 2 октября. И самыми опасными станут первый день и последний.

Проверяйте всю информацию, которую получаете из разных источников, не сорите деньгами, не подписывайте договора и не отправляйтесь в путешествия. Также стоит быть осторожнее в общении с людьми.