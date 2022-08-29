Календарь стрижек на сентябрь 2022: когда не стоит идти к парикмахеру

Лунный календарь на сентябрь поможет выбрать оптимальную дату для посещения парикмахера. С древних времен люди ориентировались по звездам и старались выбрать самую удачную дату для манипуляций с волосами. В некоторые дни прически и стрижки получаются удачными, а в некоторые дни посещать парикмахера не стоит.

Когда в сентябре можно и нельзя идти к парикмахеру - читайте в материале ниже.

Стрижки на убывающую Луну - замедлят рост волос. Если вы делаете короткие стрижки, то вам эти даты подойдут. Стрижка будет дольше держать форму за счет медленного роста волос.

Стрижки в дни растущей Луны будут способствовать быстрому росту волос. Такие даты стоит выбирать тем, кто отращивает длинные волосы.

Растущая Луна : с 1 по 9 сентября, с 27 по 30 сентября

Кстати, ранее мы писали о том, кто будет отмечать день ангела в сентябре и как назвать ребенка.

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