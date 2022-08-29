Календарь стрижек на сентябрь 2022: когда не стоит идти к парикмахеру
Лунный календарь на сентябрь поможет выбрать оптимальную дату для посещения парикмахера. С древних времен люди ориентировались по звездам и старались выбрать самую удачную дату для манипуляций с волосами. В некоторые дни прически и стрижки получаются удачными, а в некоторые дни посещать парикмахера не стоит.
Когда в сентябре можно и нельзя идти к парикмахеру - читайте в материале ниже.
Фазы Луны в сентябре 2022
Растущая Луна: с 1 по 9 сентября, с 27 по 30 сентября
Убывающая Луна: с 11 по 25 сентября
Полнолуние: 10 сентября
Новолуние: 26 сентября
Стрижки в дни растущей Луны будут способствовать быстрому росту волос. Такие даты стоит выбирать тем, кто отращивает длинные волосы.
Стрижки на убывающую Луну - замедлят рост волос. Если вы делаете короткие стрижки, то вам эти даты подойдут. Стрижка будет дольше держать форму за счет медленного роста волос.
Календарь стрижек на сентябрь 2022
Удачные дни для стрижки: 7, 8, 14, 17, 23, 25, 29
Благоприятные дни для быстрого роста волос: 7, 8, 29
Удачные дни для укрепления волос: 14, 17, 23, 25
Стрижки для привлечения денег: 14, 17, 29
Удачные дни для окрашивания волос: 7, 8, 13, 14, 23
Дни для оздоровительных процедур и масок: 1, 2, 9, 10, 12, 14, 23, 25, 29
Удачные дни для завивки: 7, 8, 13, 23, 24, 25
Самые удачные дни для кардинальной смены имиджа: 7, 23
Неудачные дни для стрижки или окрашивания: 3, 11, 12, 19
Кстати, ранее мы писали о том, кто будет отмечать день ангела в сентябре и как назвать ребенка.
А также мы рассказывали о том, какие праздники будут отмечаться в сентябре 2022.