Названы самые популярные среди украинцев новые авто: они не из дешевых

Какие авто чаще всего покупают украинцы сейчас

Согласно статистике, 75% от зарегистрированных в июле автомобилей составили кроссоверы и внедорожники. В среднем за "ласточку" из салона украинцы платили 32 тысячи долларов (это без учета стоимости дополнительного оборудования).

Самой популярной маркой была Toyota - украинцы купили более полутора тысяч таких авто на сумму более 52 млн долларов. А самой ходовой моделью стал кроссовер Toyota RAV4 (покрыл 7% продаж).

Toyota RAV4 (фото: wikipedia.org)

Отметим, что с начала года этот автомобиль уже стал бестселлером - украинцы приобрели более семи тысяч таких машин, потратив около 250 млн долларов!

Также украинцы в июле часто покупали такие модели авто, как Kia Sportage и Renault Duster.

Kia Sportage (фото: wikipedia.org)

Renault Duster (фото: wikipedia.org)

В каких городах активно покупают новые авто

В июле лидером по количеству зарегистрированных автомобилей стала столица Украины - из автосалонов выехало почти четыре тысячи машин.

Также в топ-5 регионов вошли Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье. При этом, в Южной Пальмире больше всего купили именно дорогих авто - там средняя цена превысила 36 тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что за год в Украине увеличились продажи новых автомобилей на 15%. Так, в июле 2020 года украинцы приобрели в автосалонах чуть больше восьми тысяч авто общей стоимостью 260 млн долларов.

Всего же в первом полугодии украинцы зарегистрировали 48 тысяч новых автомобилей общей стоимостью 1,5 млрд долларов.

Самые популярные новые авто в Украине летом (RST)