Появился рейтинг популярных курортов Украины. Вы удивитесь, но Одессы там нет

Топ морских курортов в Украине

Железный порт в Херсонской области Кирилловка в Запорожской области Коблево в Николаевской области Черноморск в Одесской области Лазурное в Херсонской области Геническ в Херсонской области Скадовск в Херсонской области Счастливцево в Херсонской области Грибовка в Одесской области Вилково в Одесской области

Последние годы Одесса лидировала в рейтинге, но в 2021 году туристы старались отдыхать подальше от крупных городов и высоких цен.

Топ туристических мест для отдыха в Украине

Бакота в Хмельницкой области

Аскания-Нова в Херсонской области

Тустань во Львовской области

Озеро Синевир в Закарпатской области

Голубые озера в Черниговской области

Розовые озера в Херсонской области

Кинбурнская коса Николаевской области

Джарылгач в Херсонской области

Санжейка в Одесской области

Шацкие озера в Волынской области

Самыми популярными курортами в Карпатах за 9 месяцев 2021 года стали Буковель, Яремче и Солотвино.

Добавим, что рейтинг лучших морских курортов, а также других зон отдыха в Украине был составлен по количеству запросов Google Maps&Search за 9 месяцев этого года.