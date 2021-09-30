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Появился рейтинг популярных курортов Украины. Вы удивитесь, но Одессы там нет

Автор: Анна Шиканова

В 2021 году мнения туристов об Одессе сильно изменились. Считалось, что этот курортный город в Украине самый популярный. Но в этом году Южная Пальмира неожиданно вылетела из рейтинга.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма на Facebook.

Топ морских курортов в Украине

  1. Железный порт в Херсонской области
  2. Кирилловка в Запорожской области
  3. Коблево в Николаевской области
  4. Черноморск в Одесской области
  5. Лазурное в Херсонской области
  6. Геническ в Херсонской области
  7. Скадовск в Херсонской области
  8. Счастливцево в Херсонской области
  9. Грибовка в Одесской области
  10. Вилково в Одесской области

Последние годы Одесса лидировала в рейтинге, но в 2021 году туристы старались отдыхать подальше от крупных городов и высоких цен.

Топ туристических мест для отдыха в Украине

  • Бакота в Хмельницкой области
  • Аскания-Нова в Херсонской области
  • Тустань во Львовской области
  • Озеро Синевир в Закарпатской области
  • Голубые озера в Черниговской области
  • Розовые озера в Херсонской области
  • Кинбурнская коса Николаевской области
  • Джарылгач в Херсонской области
  • Санжейка в Одесской области
  • Шацкие озера в Волынской области

Самыми популярными курортами в Карпатах за 9 месяцев 2021 года стали Буковель, Яремче и Солотвино.

Добавим, что рейтинг лучших морских курортов, а также других зон отдыха в Украине был составлен по количеству запросов Google Maps&Search за 9 месяцев этого года.

Напомним, ранее мы писали о том, где на Азовском море искать круглогодичные курорты для комфортного отдыха

А также рассказывали про лучшие локации в Украине для легких водных походов осенью.

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