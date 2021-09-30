Появился рейтинг популярных курортов Украины. Вы удивитесь, но Одессы там нет

В 2021 году мнения туристов об Одессе сильно изменились. Считалось, что этот курортный город в Украине самый популярный. Но в этом году Южная Пальмира неожиданно вылетела из рейтинга.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма на Facebook.
Последние годы Одесса лидировала в рейтинге, но в 2021 году туристы старались отдыхать подальше от крупных городов и высоких цен.
Самыми популярными курортами в Карпатах за 9 месяцев 2021 года стали Буковель, Яремче и Солотвино.
Добавим, что рейтинг лучших морских курортов, а также других зон отдыха в Украине был составлен по количеству запросов Google Maps&Search за 9 месяцев этого года.
Напомним, ранее мы писали о том, где на Азовском море искать круглогодичные курорты для комфортного отдыха
А также рассказывали про лучшие локации в Украине для легких водных походов осенью.