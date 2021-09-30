RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З'явився рейтинг популярних курортів України. Ви здивуєтесь, але Одеси там нема

Автор: Анна Шиканова

У 2021 році думки туристів про Одесу сильно змінилися. Вважалося, що це курортне місто в Україні найпопулярніше. Але цього року Південна Пальміра несподівано вилетіла з рейтингу.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму на Facebook.

Топ морських курортів в Україні

  1. Залізний порт в Херсонській області
  2. Кирилівка в Запорізькій області
  3. Коблево в Миколаївській області
  4. Чорноморськ в Одеській області
  5. Лазурне в Херсонській області
  6. Генічеськ в Херсонській області
  7. Скадовськ в Херсонській області
  8. Щасливцеве в Херсонській області
  9. Грибівка в Одеській області
  10. Вилкове в Одеській області

Останні роки Одеса лідирувала в рейтингу, але у 2021 році туристи намагалися відпочивати подалі від великих міст і високих цін.

Топ туристичних місць для відпочинку в Україні

  • Бакота в Хмельницькій області
  • Асканія-Нова в Херсонській області
  • Тустань у Львівській області
  • Озеро Синевир в Закарпатській області
  • Блакитні озера в Чернігівській області
  • Рожеві озера в Херсонській області
  • Кінбурнська коса Миколаївської області
  • Джарилгач в Херсонській області
  • Санжейка в Одеській області
  • Шацькі озера у Волинській області

Найпопулярнішими курортами в Карпатах за 9 місяців 2021 року стали Буковель, Яремче та Солотвино.

Додамо, що рейтинг кращих морських курортів, а також інших зон відпочинку в Україні був складений за кількістю запитів Google Maps&Search за 9 місяців цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де на Азовському морі шукати цілорічні Курорти для комфортного відпочинку

А також розповідали про найкращі локації в Україні для легких водних походів восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
морекурортыТуризм