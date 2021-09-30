З'явився рейтинг популярних курортів України. Ви здивуєтесь, але Одеси там нема

У 2021 році думки туристів про Одесу сильно змінилися. Вважалося, що це курортне місто в Україні найпопулярніше. Але цього року Південна Пальміра несподівано вилетіла з рейтингу.
Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму на Facebook.
Останні роки Одеса лідирувала в рейтингу, але у 2021 році туристи намагалися відпочивати подалі від великих міст і високих цін.
Найпопулярнішими курортами в Карпатах за 9 місяців 2021 року стали Буковель, Яремче та Солотвино.
Додамо, що рейтинг кращих морських курортів, а також інших зон відпочинку в Україні був складений за кількістю запитів Google Maps&Search за 9 місяців цього року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, де на Азовському морі шукати цілорічні Курорти для комфортного відпочинку
А також розповідали про найкращі локації в Україні для легких водних походів восени.