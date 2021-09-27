Буйство красок и яркие впечатления: лучшие локации в Украине для легких водных походов осенью

Тиса и Южный Буг: самые интересные реки для сплавов и рафтинга в межсезонье

Ранняя осень в Украине обычно теплая, но засушливая. Какие реки в Украине и за рубежом лучше всего подходят для сплавов в таких условиях осенью?

При сухой погоде уровень воды в реках значительно падает, поэтому для сплавов доступными остаются только самые крупные и спокойные водные артерии страны - Днестр, Буг и Тиса.

Альтернативные бурные реки доступны за рубежом. В частности, популярные направления - на сплавы в Грузию, Турцию и Румынию. Но во время карантинных ограничений въезд туристам из списка этих стран разрешен пока что только в Турцию.

Рассмотрим самые интересные и самые оптимальные места для осенних сплавов, доступных на данный момент.

Сплав на Тисе: самая теплая осенняя река

Самой теплой осенней рекой бесспорно является Тиса, которая манит к себе чистой бирюзовой водой. Сплавные маршруты пролегают по равнинной части, от Буштино через Хуст к Виноградову.

Далее уже расположена граница с Венгрией, который проходит непосредственно вдоль русла реки. Добавляет аутентичности регион Закарпатья с приветливыми людьми, интересными винами и свежесобранными фруктами, которые местные продают вдоль дорог перед собственными домами.

Фото: Река Тиса – хорошее место для сплава осенью с детьми (предоставлено автором)

Благодаря меньшему поголовью скота в Закарпатье по сравнению с Полесьем, Тиса остается чистой от органического загрязнения вплоть до самой границы с Венгрией.

Сплавляться по Тисе осенью на байдарке - это приятный легкий летний некатегорийный водный поход, к которому смело можно приобщать детей возрастом от пяти лет.

Южный Буг, центральная Украина

Южный Буг даже осенью при низкой воде пользуется популярностью среди туристов, в первую очередь из-за месторасположения - самый центр Украины, куда относительно легко можно добраться из любого уголка страны.

В низкую воду операторы уменьшают экипажи в рафтах и переходят на более проходимые надувные байдарки.

Фото: Сплав по реке Днестр (предоставлено автором)

Днестр, за счет узкого русла в верховье, тоже доступен для сплавов в низкую воду. Но из-за того, что он находится севернее предыдущих рек, стоит перед сплавом внимательно ознакомиться с прогнозом погоды.

Это особенно важно, если ехать дальше, в Днестровский каньон, где сплавы двух- или трехдневные. Оранжевые деревья украшают каньон и дарят невероятное эстетическое удовольствие участникам сплавов.

Рафтинг за границей: куда стоит отправиться

Рафтинг-туры за границей тоже набирают популярность среди украинских туристов. Река Кепрючай возле Анталии в Турции раньше была самым популярным местом для рафтинга за границей среди украинцев, который "случайно" сочетался с пляжным отдых на море.

Сейчас же растет количество любителей рафтинга, которые выбирают отдых на море сугубо “под рафтинг”. В этом случае лидирует Грузия, где реки 3-го класса сложности находятся за 100-200 километров от черноморских курортов Поти и Батуми.

Отдельно стоит упомянуть и соседа Украины - Румынию, где кроме обычного туристического рафтинга на реке Бузэу, проходят и международные соревновании по рафтингу под патронатом Международной Федерации Рафтинга.

Фото: Рафтинг на реке Бузэу в Румынии (предоставлено автором)

Основная привлекательность рафтинга на Бузэу - это географическая близость к Украине: 150 километров до Рени и 400 - к Черновцам. Единственное, что нужно учитывать, отправляясь на эту реку, — график сброса воды плотины в поселении Нехой. Однако даже в низкую воду Бузэу можно смело покорять на надувных байдарках, а в высокую - на рафтах с прямым прохождением порога “Washing Machine”.

Рафтинг в Турции, Грузии и Румынии имеет еще одно важное преимущество осенью - там теплее, чем в Украине, поскольку эти страны географически южнее.



В конце концов, даже осенью после обильных дождей можно "поймать" высокую воду и в Украине на Мизунке, Черемоше и Пруте. Поэтому не стоит медлить с рафтингом, ведь придется ждать минимум четыре месяца уже до следующего сезона.

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