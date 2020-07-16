Названы самые полезные виды алкоголя: можно пить хоть каждый день

Употребление алкоголя в умеренных дозах лучше, чем стопроцентная трезвость. И если на тему вреда алкогольных напитков написана не одна диссертация, то польза спиртного изучена еще не до конца.

Уже сейчас ученые могут делать определенные выводы. И многие говорят: пить понемногу и часто - лучше, чем не пить совсем или раз в неделю до беспамятства. Причем список не ограничивается сухим красным вином, которое многие годы считалось единственным допустимым алкоголем.

Какую же пользу может нести алкоголь? Доказано, что умеренное употребление алкоголя снижает риск возрастной деменции, проще говоря - старческого слабоумия. Кроме того, алкоголь предполагает социализацию, снижая риск депрессии из-за одиночества, пишет gizmodo.com.

Ряд исследований показывает, что люди, не употребляющие алкоголь, живут меньше, чем те, кто время от времени пьет. Одно британское исследование показало, что полный отказ от спиртного повышает риск преждевременной смерти. К такому выводу ученые пришли после наблюдения за почти 2 тысячами пациентов в возрасте от 55 лет на протяжение 20 лет.

За это время из группы непьющих умерло 69%, а из тех, кто пил умеренно только 41%. Что касается умеренных доз, то речь тут идет про 1-2 порции алкоголя для женщин и 2-4 - для мужчин.

Дело в том, что алкоголь в небольших дозах может снижать стресс, нормализировать давление, улучшать работу иммунной системы.

Главное - распределять алкоголь равномерно: 1-2 порции в день, а не серьезное застолье по пятницам.

Красное вино

О пользе сухого красного написано много статей, но исследователи пришли к еще одному неожиданному выводу. Так, замечено, что любители вина в маркетах чаще покупают оливки, фрукты, овощи. А вот те, кто предпочитает пиво, берут к нему чипсы, солености, копчености и так далее.

Но вернемся к чудо-веществу ресвератролу. Именно этот антиоксидант, содержащийся в вине,ставит его на первые места всех рейтингов полезного алкоголя.

Темное пиво

Исследователи посвятили много времени изучению ирландского пива Guinness (другие сорта темного пива не так изучены). В одной из статей про пользу пива говорится, что регулярное употребление напитка (в умеренных дозах) снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности - появления тромбов.

Кровавая Мэри

Такой коктейль, опять же таки в умеренных дозах, полезен благодаря томатам и сельдерею. Эти овощи содержат ряд ценных веществ: ликопен (полезен для простаты), катехины (защищают клетки кожи), зеаксантин (защищает глаза), витамин А и множество антиоксидантов, что замедляют старение и активизирующих работу иммунной системы.

Сангрия

Этот испанский напиток готовят из красного вина (а иногда и игристого) с добавлением свежих фруктов, сахара и небольшого количества крепкого алкоголя - ликера, бренди или рома.

Благодаря вину и фруктам в напитке содержится много витамина С и антиоксидантов. Некоторые исследователи говорят, что сангрия - это красное вино в квадрате.

Ранее мы писали, как разные виды алкоголя влияют на наше настроение, вызывая чувство от эйфории до депрессии.

Также сообщалось, что в Украине может исчезнуть импортный алкоголь.