Названо найбільш корисні види алкоголю: можна пити хоч кожен день

Вживання алкоголю в помірних дозах краще, ніж стовідсоткова тверезість. І якщо на тему шкідливості алкогольних напоїв написана не одна дисертація, то користь спиртного вивчена ще не до кінця.

Вже зараз вчені можуть робити певні висновки. І багато хто говорить: пити потроху і часто - краще, ніж не пити зовсім або раз на тиждень до нестями. Причому список не обмежується сухим червоним вином, яке багато років вважалося єдиним допустимим алкоголем.

Яку ж користь може нести алкоголь? Доведено, що помірне вживання алкоголю знижує ризик вікової деменції, простіше кажучи - старечого недоумства. Крім того, алкоголь передбачає соціалізацію, знижуючи ризик депресії через самотність, пише gizmodo.com.

Ряд досліджень показує, що люди, які не вживають алкоголь, живуть менше, ніж ті, хто час від часу п'є. Одне британське дослідження показало, що повна відмова від спиртного підвищує ризик передчасної смерті. До такого висновку вчені прийшли після спостереження за майже 2 тисячами пацієнтів у віці від 55 років протягом 20 років.

За цей час з групи непитущих померло 69%, а з тих, хто пив помірно лише 41%. Що стосується помірних доз, то мова тут йде про 1-2 порції алкоголю для жінок і 2-4 - для чоловіків.

Річ у тому, що алкоголь у невеликих дозах може знижувати стрес, нормалізувати тиск, покращувати роботу імунної системи.

Головне - розподіляти алкоголь рівномірно: 1-2 порції в день, а не серйозне застілля п'ятницями.

Червоне вино

Про користь сухого червоного написано багато статей, але дослідники прийшли до ще одного несподіваного висновку. Так, помічено, що любителі вина в маркетах частіше купують оливки, фрукти, овочі. А ось ті, хто віддає перевагу пиву, беруть до нього чіпси, солоності, копченості і так далі.

Але повернемося до диво-речовини ресвератролу. Саме цей антиоксидант, що міститься у вині, ставить його на перші місця всіх рейтингів корисного алкоголю.

Темне пиво

Дослідники присвятили багато часу вивченню ірландського пива Guinness (інші сорти темного пива не так вивчені). В одній зі статей про користь пива говориться, що регулярне вживання напою (в помірних дозах) знижує ризик захворювань серцево-судинної системи, зокрема - появи тромбів.

Кривава Мері

Такий коктейль, знову ж таки в помірних дозах, корисний завдяки томатам і селері. Ці овочі містять ряд цінних речовин: лікопен (корисний для простати), катехіни (захищають клітини шкіри), зеаксантин (захищає очі), вітамін А й безліч антиоксидантів, що сповільнюють старіння і активізують роботу імунної системи.

Сангрія

Цей іспанський напій готують з червоного вина (а іноді й ігристого) з додаванням свіжих фруктів, цукру і невеликої кількості міцного алкоголю - лікеру, бренді або рому.

Завдяки вину і фруктам в напої міститься багато вітаміну С і антиоксидантів. Деякі дослідники кажуть, що сангрія - це червоне вино у квадраті.

Раніше ми писали, як різні види алкоголю впливають на наш настрій, викликаючи відчуття від ейфорії до депресії.

Також повідомлялося, що в Україні може зникнути імпортний алкоголь.