Названы самые полезные углеводы, которые необходимо добавить в рацион

Какие углеводы полезны

Цельнозерновые

В таких продуктах много витаминов. В частности, зерна имеют 3 части: отруби, зародыш и эндосперм. А сама клетчатка, витамины, минералы, белок и полезные жиры входят в состав отрубей и зародышей. Важно отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, ведь их эндосперм состоит только из углеводов. Такие продукты могут защитить от хронических заболеваний.

Молочные продукты

Молочные продукты богаты кальцием, витамином В12, калием и белком. За углеводы в таких продуктах отвечает лактоза, переваривание которой замедляют другие полезные примеси.

В молочных продуктах много углеводов (pixabay)

Овощи богаты крахмалом

Овощи наполнят организм клетчаткой и будут контролировать содержание сахара в крови. Также они стабилизируют и снижают риск диабета. Кроме того, они насыщены антиоксидантами, которые эффективно бороться с воспалениями и укрепляют иммунную систему.

Бобовые

Фасоль и чечевица содержат углеводы и дают организму энергию. Также это источник белка для вегетарианцев. К тому же они улучшают пищеварение и снижают риск развития рака.