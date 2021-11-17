Названо найкорисніші вуглеводи, які необхідно додати у раціон

Які вуглеводи корисні

Цільнозернові

У таких продуктах багато вітамінів. Зокрема, зерна мають 3 частини: висівки, зародок і ендосперм. А сама клітковина, вітаміни, мінерали, білок і корисні жири входять до складу висівок і зародків. Важливо надавати перевагу цільнозерновим продуктам, адже їхній ендосперм складається лише з вуглеводів.Такі продукти можуть захистити від хронічних захворювань.

Молочні продукти

Молочні продукти багаті на кальцій, вітамін В12, калій та білок. За вуглеводи у таких продуктах відповідає лактоза, перетравлення якої уповільнюють інші корисні домішки.

У молочних продуктах багато вуглеводів (pixabay)

Овочі багаті крохмалем

Овочі наповнять організм клітковиною та контролюватимуть вміст цукру в крові. Також вони стабілізують та знижать ризик діабету. Окрім того, вони насичені антиоксидантами, які ефективно боротися із запаленнями та зміцнюють імунну систему.

Бобові

Квасоля і сочевиця містять вуглеводи та дають організму енергію. Також це джерело білка для вегетаріанців. До того ж вони покращують травлення та знижують ризик розвитку раку.