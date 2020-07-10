Названы самые полезные продукты для женщин

Диетолог назвал самые главные продукты для женщин, которые обязательно должны быть в рационе прекрасного пола. Для того чтобы сохранить здоровье и молодость смело добавляйте их в пищу и сияйте красотой.

Специалист по питанию Марият Мухина в своем Instagram рассказала, что в меню женщины должны обязательно присутствовать бобовые, бананы, морковь, творог и овсянка. Это совсем недорогие продукты и они доступны каждому.

Бобовые

Это фасоль, горох, соя. В бобовых много фитоэстрогенов: это особые растительные вещества, по своей биохимической структуре сходные с эстрогенами. Они способствуют поддержанию в норме гормонального фона женщины. Самое главное, бобовые за счет содержания фитоэстрогенов снижают проявление климактерических симптомов. При этом в составе бобовых – лецитин, холин, витамины группы В и Е, микроэлементы. Они благотворно действуют и на кожу, и на работу мозга. Добавлять бобовые в свое меню следует не реже 2–3 раз в неделю.

Творог

Источник незаменимых молочных белков, витаминов и минералов. Он прекрасно усваивается и благотворно влияет на костную систему, зубы, сосуды. Его особенно рекомендуют сердечникам и гипертоникам, используют для профилактики заболеваний печени и почек, гипертонии и возрастного остеопороза. Почему творог важно есть именно женщинам? Потому что в период климакса у них нарушается обмен кальция и возникает остеопороз. Прием творога 2–3 раза в неделю будет хорошей профилактикой. Не забывайте, что обычный творог лучше обезжиренного.

Морковь

В моркови много витаминов, которые способствуют сохранению красоты и молодости. Всем известный токоферол – витамин молодости Е – замедляет процессы старения, а еще он незаменим во время беременности. Филлохинон – витамин К – участвует в обмене веществ в костях и соединительной ткани, способствует усвоению кальция, обеспечивая взаимодействие кальция и витамина D, что очень важно для женщины в менопаузе. Для иммунитета и зрения необходим бета-каротин – предшественник глазного фермента родопсина; для здоровья десен и зубов – пережевывание свежей моркови; для прекрасного функционирования кишечника – клетчатка. Холестерин отлично выводится из организма, благодаря моркови.

Овсяные хлопья

Для отличной работы системы пищеварения это идеальный продукт. Важно только обратить внимание на классическую овсянку, которую долго варят на плите, а не быстренько растворяют в кружке. Грубая овсянка активизирует перистальтику, а значит, и кровообращение в малом тазу, это очень полезно для женщин. Классическая овсяная каша на воде при диабете снижает уровень сахара в крови. Биотин овсянки повышает защитные функции организма и выносливость. Ешьте овсянку хотя бы два раза в неделю.

Бананы

Бананы очень богаты калием. Калорийность бананов не позволяет есть их тоннами, но в качестве энергетического перекуса их можно носить с собой даже на тренировку. Это прекрасный антидепрессант, успокоитель для желудка и пищевода. Бананы – это профилактика мигрени и поддержание кожи в тонусе. Кстати, во время ПМС бананы помогут справиться со стрессом.

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