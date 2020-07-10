Названо найкорисніші продукти для жінок

Дієтолог назвав найголовніші продукти для жінок, які обов'язково повинні бути в раціоні прекрасної статі. Для того щоб зберегти здоров'я і молодість сміливо додавайте їх в їжу і сяйте красою.

Фахівець з харчування Маріят Мухіна в своєму Instagram розповіла, що в меню жінки, обов'язково мають бути присутніми бобові, банани, морква, сир і вівсянка. Це зовсім недорогі продукти і вони доступні кожному.

Бобові

Це квасоля, горох, соя. У бобових багато фітоестрогенів: це особливі рослинні речовини, за своєю біохімічною структурою схожі з естрогенами. Вони сприяють підтримці в нормі гормонального фону жінки. Найголовніше, бобові за рахунок вмісту фітоестрогенів знижують прояв клімактеричних симптомів. При цьому в складі бобових – лецитин, холін, вітаміни групи В і Е, мікроелементи. Вони цілюще діють на шкіру, і на роботу мозку. Додавати бобові в своє меню слід не рідше 2-3 разів на тиждень.

Сир

Джерело незамінних молочних білків, вітамінів і мінералів. Він прекрасно засвоюється і цілюще впливає на кісткову систему, зуби, судини. Його особливо рекомендують сердечникам і гіпертонікам, використовують для профілактики захворювань печінки і нирок, гіпертонії і вікового остеопорозу. Чому сир важливо є саме жінкам? Тому що в період клімаксу у них порушується обмін кальцію і виникає остеопороз. Прийом сиру 2-3 рази в тиждень буде хорошою профілактикою. Не забувайте, що звичайний сир краще знежиреного.

Моркву

У моркві багато вітамінів, які сприяють збереженню краси і молодості. Всім відомий токоферол – вітамін молодості Е – уповільнює процеси старіння, а ще він незамінний під час вагітності. Філохінон – вітамін До бере участь в обміні речовин в кістках і сполучної тканини, сприяє засвоєнню кальцію, забезпечуючи взаємодія кальцію та вітаміну D, що дуже важливо для жінки в менопаузі. Для імунітету і зору необхідний бета-каротин – попередник очного ферменту родопсину; для здоров'я ясен і зубів – пережовування свіжої моркви; для прекрасного функціонування кишечника – клітковина. Холестерин відмінно виводиться з організму, завдяки моркві.

Вівсяні пластівці

Для відмінної роботи системи травлення це ідеальний продукт. Важливо тільки звернути увагу на класичну вівсянку, яку довго варять на плиті, а не швиденько розчиняють у чашці. Груба вівсянка активізує перистальтику, а значить, і кровообіг в малому тазу, це дуже корисно для жінок. Класична вівсяна каша на воді при діабеті знижує рівень цукру в крові. Біотин вівсянки підвищує захисні функції організму та витривалість. Їжте вівсянку хоча б два рази на тиждень.

Банани

Банани дуже багаті калієм. Калорійність бананів не дозволяє їсти їх тоннами, але в якості енергетичного перекусу їх можна носити з собою навіть на тренування. Це прекрасний антидепресант, заспокоювач для шлунка і стравоходу. Банани – це профілактика мігрені та підтримання шкіри в тонусі. До речі, під час ПМС банани допоможуть упоратися зі стресом.

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