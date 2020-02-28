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Названі найнесподіваніші знахідки в київському транспорті: собака і банка супу

STYLERЖиття    28.02.2020 - 08:27
Названі найнесподіваніші знахідки в київському транспорті: собака і банка супу
У Києві пасажири забували в транспорті різні речі (Колаж РБК-Україна)

У 2019 році пасажири столичного транспорту забули 1927 речей

У транспорті Києва за 2019 рік пасажирами було втрачено 1927 речей. Серед знахідок є й дуже дивні предмети. Це стосується наземного транспорту. Найчастіше українці втрачали в транспорті пластикові картки, папки з документами і сумки. Але є в "бюро знахідок" і дуже дивні "потеряшкі". Наприклад, в минулому році в транспорті забули собаку, банку з супом, сумку-холодильник, кий і підвіконня.

Люди втрачали навіть ключі, через це доводилося розбирати рухому частину трамвая. Також транспорт знімали з маршруту. Про це повідомили на сторінці "Київпастранс" в Facebook.

"Друзі, нагадуємо! Якщо ви раптом забули певну річ в нашому транспорті, відразу зв'язуйтеся з нашим контакт-центром через +38 044 528 30 11 або пишіть в особисті повідомлення сторінки. Будемо шукати разом!" - сказано в повідомленні Київпастрансу.

Названі найнесподіваніші знахідки в київському транспорті: собака і банка супу

Київпастрансі розповіли про цікаві знахідки в транспорті (фото: facebook.com/Kyivpastrans)

Як ми раніше писали, музыку і серіали в маршрутках та іншому громадському транспорті хочуть заборонити. При цьому оштрафувати можуть не тільки водія транспортного засобу, але і пасажира, який голосно слухає музику.

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