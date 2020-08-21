Названы самые "крутые" вакансии в Украине: платят от 80 тысяч

В Украине назвали самые высокооплачиваемые вакансии, за которые можно получить от 80 тысяч гривен заработной платы. Как и прежде, лидируют по заработкам сотрудники IT-сферы. Об этом говорят данные статистики одного из крупнейших кадровых порталов.

Ранее в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и предложения для топ-менеджеров, сейчас высокие зарплаты преобладают у программистов.

Самые высокооплачиваемыми вакансиями стали:

Ранее министерство развития экономики сообщило, что в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. В правительстве обещают такое повышение зарплат на ближайшие годы.

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Как мы ранее писали, в Украине медикам повысят зарплату и пересмотрят тарифы на медуслуги.