Названы самые грязные места в супермаркетах: рассадники коронавируса

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали места в магазинах, где больше всего разных инфекций, в том числе и коронавирусной

Коронавирус в Украине диагностировали уже более 1,3 тысяче украинцев. Хотя карантинные меры ужесточили с 6 апреля, супермаркеты и другие продуктовые и хозяйственные магазины продолжают работать. И многие поверхности внутри магазинов являются источниками распространения COVID-19 - инфекции, передающейся контактным путем. Где в магазине концентрируется больше всего патогенных микроорганизмов - в материале Styler.

Ученые назвали три главных источника загрязнения в магазинах, пишет Medicinform.net.

Тележки и корзинки для продуктов

Ручки этих предметов - самые главные распространители инфекций. К примеру, около 50% ручек и корзин тележек поражены энтеробактериями. Ведь за них на протяжении дня берутся сотни людей, на руках которых могут быть различные патогены, в том числе COVID-19. Эксперты рекомендуют прежде чем брать в магазине тележку, продезинфицировать ее ручку.

Ручки дверей холодильников и морозильных камер

Такие места также являются рассадниками патогенов. В одном из исследований говорится, что одна ручка на магазинном холодильнике может содержать более чем 33 тысячи бактерий и микробов. Специалисты советуют обрабатывать ручки салфетками с антисептиком, прежде чем взяться за нее, или же использовать одноразовые перчатки. После контакта с ручкой перчатки нужно сразу же выбросить.

Многоразовая сумка для покупок

Многие покупатели переходят с одноразовых пакетов на многоразовые сумки. Нужно отметить, что именно на ней может содержаться большое количество патогенных микроорганизмов. Эксперты советуют каждый раз после возвращения из магазина мыть сумку с мылом, особенно если в ней перемещали скоропортящиеся продукты.

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