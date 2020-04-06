Названі найбрудніші місця в супермаркетах: розсадники коронавіруса

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Вчені назвали місця в магазинах, де найбільше різних інфекцій, у тому числі і коронавірусної

Коронавірус в Україні діагностували вже у понад 1,3 тисячі українців. Хоча карантинні заходи посилили з 6 квітня, супермаркети та інші продуктові й господарські магазини продовжують працювати. І багато поверхонь всередині магазинів є джерелами розповсюдження COVID-19 - інфекції, що передається контактним шляхом. Де в магазині концентрується найбільше патогенних мікроорганізмів - у матеріалі Styler.

Вчені назвали три головних джерела забруднення в магазинах, пише Medicinform.net.

Візки та кошики для продуктів

Ручки цих предметів - найголовніші розповсюджувачі інфекцій. Наприклад, близько 50% ручок і кошиків візків вражені ентеробактеріями. Адже за них протягом дня беруться сотні людей, на руках яких можуть бути різні патогени, в тому числі COVID-19. Експерти рекомендують перш ніж брати в магазині візок, продезінфікувати його ручку.

Ручки дверей холодильників і морозильних камер

Такі місця також є розсадниками патогенів. В одному з досліджень говориться, що одна ручка на магазинному холодильнику може містити більш ніж 33 тисячі бактерій і мікробів. Фахівці радять обробляти ручки серветками з антисептиком, перш ніж взятися за неї, або ж використовувати одноразові рукавички. Після контакту з ручкою рукавички потрібно відразу ж викинути.

Багаторазова сумка для покупок

Багато покупців переходять з одноразових пакетів на багаторазові сумки. Потрібно відзначити, що саме на ній може міститися велика кількість патогенних мікроорганізмів. Експерти радять кожний раз після повернення з магазину мити сумку з милом, особливо якщо в ній переміщали швидкопсувні продукти.

Раніше ми писали, що лікарі назвали головний симптом коронавірусу, який зустрічається у 90% хворих на COVID-19.