Врачи назвали главный симптом COVID-19: возникает в 90% случаев

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в большинстве случаев проявляет себя одинаковыми симптомами

Коронавирус COVID-19 в подавляющем большинстве случаев имеет один общий симптом, который проявляется у 90% пациентов. Что известно о главном симптоме коронавирусной инфекции - в материале Styler.

Так, во Всемирной организации здравоохранения назвали самый первый симптом заражения коронавирусом, на который обязательно нужно обратить внимание. Согласно наблюдениям экспертов, те, кто заболели COVID-19, довольно часто просыпаются среди ночи с температурой свыше 38 градусов и сильным ознобом. Об этом сообщила Маргарет Харрис, представительница ВОЗ.

По словам специалиста, большинство заболевших испытывают сильную лихорадку. У них уже в первые дни сильно повышается температура. 90% больных COVID-19 часто просыпаются ночью в бессознательном состоянии и не могут понять, что с ними происходит.

То есть, такой симптом - высокая температура и озноб - проявляется у 9 из 10 пациентов.

"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь", - поделилась представитель ВОЗ.

Отметим, что британские ученые назвали также очень частыми симптомами возникновения коронавирусной инфекции - потерю вкуса и нюха. Такие признаки часто проявляются, когда человек только начинает заболевать коронавирусом.