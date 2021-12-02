UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Названы самые дорогие блюда в ресторанах Киева: коктейли из кактуса, бутерброды и стейки по 5 тысяч

Автор: Людмила Жукова

Названы самые дорогие блюда в ресторанах Киева. К ним относятся дорогущие сендвичи с говядиной вагю и фирменные стейки.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Коктейли из кактуса

Так, например, в одном из ресторанов Киева подают алкогольный коктейль, который находится в кактусе. В него входят разные ингредиенты (пюре из маракуйи, лимонный фреш, текила, лед и соль викингов), а само растение выбрасывается после того, как из него выпили напиток. Цена такого удовольствия - недешевая, а именно 1750 гривен.

Сендвич с говядиной вагю

Такое изысканное блюдо предлагают заказать в одном из ресторанов в центре Киева. Мясо для подачи специальное. Это говядина вагю. Такой сендвич обойдется вам в 2200 гривен.

Стейки из импортного мяса

У шефа Тараса Шевченко говядина вагю привезена из Австралии. Родоначальники дорогих бычков и коров – японцы. Там, по словам повара, отборный скот кормят дорогим зерном, делают ему массажи и поят пивом. Мясо становится очень мягким и нежным после такого рациона.

Таких коров продают на аукционах за сотни тысяч долларов и на каждую есть паспорт с отпечатком ее ноздрей.

Подают стейк по цене 5000 гривен. Его заказывают клиенты, которые знают толк в этом продукте.

Напомним, что нардепов оставили без "дорогого" языка с хреном и семги.

Читайте РБК-Украина в Google News
ресторани