Нардепов оставили без "дорогого" языка с хреном и семги: что произошло (видео)

"Пост сейчас, пусть постятся, питаются святым духом", - сказал народный избранник в ответ на вопрос журналистов о том, что будут есть парламентарии, пока столовая не будет работать.

Также он добавил, что на время локдауна в столовой каждая фракция в Раде будет заказывать для себя обеды отдельно, возможно, через службу доставки.

"Думаю, что другим фракциям - грех жаловаться, потому что мы - самые крупные. И нам организовать заказ на 200 обедов немного сложнее, чем фракции "Голос"- 17 или 20", - пошутил Корниенко.



Заметим, что в столовой Рады депутатам предлагаются довольно вкусные блюда. В частности, в меню есть такие позиции, как "Оливье" с копченой курицей, бутерброд с семгой и икрой, креветки, тушеное филе судака, язык с хреном и другие деликатесы (и не только они).

И хотя цены довольно демократичные, некоторые из нардепов жаловался, что едва могут позволить себе обед в столовой парламента.

"В перерыве от работы, решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли. Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой и перепелиными яйцами. Заплатил 280 грн. Судите сами", - заявил раньше Жан Беленюк.