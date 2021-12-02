Названі найдорожчі страви в ресторанах Києва: коктейлі з кактуса, бутерброди і стейки по 5 тисяч

Коктейлі з кактуса

Так, наприклад, в одному з ресторанів Києва подають алкогольний коктейль, який знаходиться в кактусі. У нього входять різні інгредієнти (пюре з маракуї, лимонний фреш, текіла, лід і сіль вікінгів), а сама рослина викидається після того, як з нього випили напій. Ціна такого задоволення - недешева, а саме 1750 гривень.

Сендвіч з яловичиною вагю

Таку вишукану страву пропонують замовити в одному з ресторанів в центрі Києва. М'ясо для подачі спеціальне. Це яловичина вагю. Такий сендвіч обійдеться вам в 2200 гривень.

Стейки з імпортного м'яса

У шефа Тараса Шевченка яловичина вагю привезена з Австралії. Родоначальники дорогих бичків і корів – японці. Там, за словами кухаря, добірну худобу годують дорогим зерном, роблять їй масажі і напувають пивом. М'ясо стає дуже м'яким і ніжним після такого раціону.

Таких корів продають на аукціонах за сотні тисяч доларів і на кожну є паспорт з відбитком її ніздрів.

Подають стейк за ціною 5000 гривень. Його замовляють клієнти, які розуміються на цьому продукті.