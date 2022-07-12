Названы растения, которые прекрасно отпугивают комаров: посадите их возле дома

Мало кто знает об этом, но существуют растения с магическими свойствами, которые отпугивают несколько видов мух и комаров. Если у вас дома есть эти растения, вам не придется использовать химические средства.

Какие растения нужно иметь дома

Петуния

Среди растений, которые отпугивают насекомых, выделяют петунию. После размещения в помещении это растение обеспечит крепкий сон без укусов комаров. Растение производит вещество, которое не любят комары.

Настурция

Это цветы, которые действуют как естественный инсектицид. Эксперты говорят, что это растение, как москитная сетка, помешает проникновению насекомых в дом. Вокруг своего дома можно рассадить настурцию в цветочных горшках и она прекрасно отпугнет комаров.

Базилик

Если поставить на балконе небольшие горшочки с базиликом, то кожа не пострадает от укусов. Так же вы можете посадить бархатцы.

Пеларгония

Это растение особенно эффективно против комаров благодаря своим листьям, которые издают неприятный для насекомых запах.

Лаванда

Растение известно своим красивым цветом и свежим запахом. Оно отпугивает не только комаров, но и других видов насекомых, например, ос. Также, если поместить засушенные цветы в шкаф, то это поможет избавиться от моли.

Мята

Благодаря своему сильному запаху растение отпугивает комаров, а листья являются хорошим средством от укусов.