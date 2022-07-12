Названо рослини, які чудово відлякують комарів: посадіть їх біля будинку

Мало хто знає про це, але існують рослини з магічними властивостями, які відлякують кілька видів мух і комарів. Якщо у вас вдома є ці рослини, вам не доведеться використовувати хімічні засоби.

Які рослини потрібно мати вдома

Петунія

Серед рослин, які відлякують комах, виділяють петунію. Після розміщення в приміщенні ця рослина забезпечить міцний сон без укусів комарів. Рослина виробляє речовину, яку не люблять комарі.

Настурція

Це квіти, які діють як природний інсектицид. Експерти кажуть, що ця рослина, як москітна сітка, завадить проникненню комах у будинок. Навколо свого будинку можна розсадити настурцію у квіткових горщиках і вона чудово відлякуватиме комарів.

Базилік

Якщо поставити на балконі невеликі горщики з базиліком, то шкіра не постраждає від укусів. Так само ви можете посадити чорнобривці.

Пеларгонія

Ця рослина особливо ефективна проти комарів завдяки своєму листю, яке видає неприємний для комах запах.

Лаванда

Рослина відома своїм гарним кольором і свіжим запахом. Вона відлякує не тільки комарів, а й інших видів комах, наприклад, ос. Також, якщо помістити засушені квіти в шафу, то це допоможе позбутися від молі.

М'ята

Завдяки своєму сильному запаху рослина відлякує комарів, а листя є хорошим засобом від укусів.