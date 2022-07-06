Эти растения естественным образом отпугивают муравьев: их нужно иметь в саду

Муравьи могут стать настоящей неприятностью в саду и повредить любимые растения. К счастью, от них можно избавиться, высадив растения, которые отпугивают таких насекомых.

Чтобы отогнать муравьев, нужны правильные растения. Их легко посадить, и они создадут приятный запах в саду.

Какие растения отгоняют муравьев в саду

Мята перечная

Мята обладает отпугивающим действием на муравьев. Растет на солнечных или полузатененных местах. Почва должна быть влажной и богатой гумусом. Это выносливое растение, не требующее особого ухода.

Чтобы контролировать пышный рост мяты, нужно поместить ее в большой горшок, который затем пересадить в землю. Растение нужно регулярно обрезать.

Тимьян

Несмотря на то, что чабрец не пахнет так интенсивно, как мята, он также является превосходным отпугивателем муравьев. Это многолетнее растение, достигающее в высоту около 30 см. Лучше всего растет на хорошо дренированной почве и на солнечном месте. Зимой его необходимо защитить от мороза, накрыв слоем соломы.

Майоран

Такое растение не только поможет отогнать муравьев в саду, но и станет хорошим украшением дома. Растение процветает в теплых солнечных местах, а почва должна быть плодородной, водопроницаемой и слегка щелочной pH. Выращивается как однолетнее растение, но зимой вымерзает.

Лаванда

Компоненты лаванды отпугивают не только муравьев, но и комаров, мух и клещей. Сажать лаванду нужно в непосредственной близости от роз, чтобы защитить их от тли. Растение процветает в теплых, солнечных, сухих местах и на хорошо дренированных известковых почвах.

Также лаванду можно посадить для ароматизации дома. Идеально подходит как для клумб, так и для балконов и террас.

Важно помнить, что к муравьям нельзя относиться исключительно как к вредителям. Их присутствие в саду также имеет много преимуществ. Среди них: