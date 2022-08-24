Названы распространенные ошибки, из-за которых орхидея может погибнуть: их допускают многие

Сейчас почти в каждом доме есть орхидея. Это красивые, но очень капризные растения. Необходимо создать им комфортные условия, чтобы они радовали своим цветением.

Каких ошибок нужно не допускать, чтобы растение не погибло - читайте ниже .

План ухода

Нельзя отклоняться от плана ухода за растением. В таком деле нельзя действовать по собственному усмотрению. Опытные садоводы рекомендуют отталкиваться от уже известной информации.

Солнце

Много неопытных хозяев могут поставить горшки с орхидеей на подоконник. Так делать нельзя, ведь растение может получить ожог. Прямые лучи солнца не должны попадать на хрупкие лепестки.

Главным признаком того, что орхидее много света является то, что ее листья становятся желтыми.

Природный свет

В частности, в слишком темном месте цветок также может испытывать дискомфорт.

Если в доме не хватает естественного света, стоит приобрести специальные лампы.

Чрезмерный полив

Если поливать растение слишком большим количеством воды, то можно его загубить. Нужно дождаться высыхания почвы, а уже после переходить к ее увлажнению снова.

Важно также учитывать, что многие орхидеи могут неделями обходиться без воды.

Подкормка

Обычный полив не всегда способен обеспечить растение необходимыми питательными элементами. Растение просто перестанет расти, если будет испытывать дефицит чего-то.

Стоит подкармливать цветок удобрениями с микроэлементами, которые помогут ему правильно расти.

Влажность

Орхидеи любят влажный воздух. В условиях городских квартир под подоконниками практически всегда расположены батареи, которые сушат воздух. Поэтому нужно поставить рядом с цветком небольшую емкость с водой.

Теснота

Орхидея не любит близкого соседства (тем более контактного) с другими растениями. Лучше поставить этот цветок отдельно на свободное место.