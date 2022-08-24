Названо поширені помилки, через які орхідея може загинути: їх допускає багато хто

Зараз майже у кожному будинку є орхідея. Це красиві, але дуже примхливі рослини. Необхідно створити їм комфортні умови, щоб вони тішили своїм цвітінням.

Яких помилок потрібно не допускати, щоб рослина не загинула - читайте нижче .

План догляду

Не можна відхилятися від плану догляду за рослиною. У такій справі не можна діяти на власний розсуд. Досвідчені садівники рекомендують відштовхуватися від вже відомої інформації.

Сонце

Багато недосвідчених господарів можуть поставити горщики з орхідеєю на підвіконня. Так робити не можна, адже рослина може отримати опік. Прямі промені сонця не повинні потрапляти на крихкі пелюстки.

Головною ознакою того, що орхідеї багато світла є те, що її листя стає жовтим.

Природнє світло

Зокрема, у занадто темному місці квітка також може відчувати дискомфорт.

Якщо у будинку не вистачає природного світла, варто придбати спеціальні лампи.

Надмірний полив

Якщо поливати рослину занадто великою кількістю води, то можна її загубити. Потрібно дочекатися висихання ґрунту, а вже після переходити до його зволоження знову.

Важливо також враховувати, що багато орхідей можуть тижнями обходитися без води.

Підживлення

Звичайний полив не завжди здатний забезпечити рослину необхідними поживними елементами. Рослина просто перестане рости, якщо відчуватиме дефіцит чогось.

Варто підживлювати квітку добривами з мікроелементами, які допоможуть їй правильно рости.

Вологість

Орхідеї полюбляють вологе повітря. В умовах міських квартир під підвіконнями практично завжди розташовані батареї, які сушать повітря. Тому потрібно поставити поруч з квіткою невелику ємність з водою.

Тіснота

Орхідея не любить близького сусідства (тим більше контактного) з іншими рослинами. Краще поставити цю квітку окремо на вільне місце.