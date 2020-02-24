Врачи назвали ранние симптомы рака легких: их часто игнорируют

Рак легких, симптомы (коллаж: РБК-Украина)

Рак легких очень важно вовремя диагностировать

Рак легких является одним из самых опасных и распространенных типов онкологии. Поэтому крайне важно вовремя распознать этот опасный рак и своевременно начать лечение. Медики назвали ранние симптомы рака легких, которые очень часто игнорируются, все подробности - в материале Styler.

Отметим, что рак легких чаще всего поражает курильщиков, но развиться опасная онкология может даже у тех, кто ни разу в жизни не затянулся сигаретой. И своевременное обнаружение рака легких значительно увеличивает шансы на благоприятный исход.

При раке легких человек часто страдает от одышки, которая может возникнуть даже при незначительных физических нагрузках. Кроме того, тревожными симптомами являются повышенная утомляемость в сочетании с постоянной усталостью. Если все это сочетается с беспричинной потерей веса и отсутствием аппетита стоит насторожиться.

Важными симптомами, которые часто связывают с другими болезнями, должны стать непонятные боли в теле, онемение конечностей и головокружения.

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Люди, с раком легких могут также страдать от болей в груди. Появляются они при кашле, глубоком вдохе и даже смехе. Часто их путают с проблемами с сердцем.

Кашель, который длится дольше трех недель, является также ранним симптомом рака легких.