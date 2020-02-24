Лікарі назвали ранні симптоми раку легенів: їх часто ігнорують

Рак легенів, симптоми (колаж: РБК-Україна)

Рак легенів дуже важливо вчасно діагностувати

Рак легенів є одним з найбільш небезпечних і поширених типів онкології. Тому вкрай важливо вчасно розпізнати цей небезпечний рак і своєчасно почати лікування. Медики назвали ранні симптоми раку легенів, які дуже часто ігноруються, всі подробиці - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що рак легенів найчастіше вражає курців, але розвинутися небезпечна онкологія може навіть у тих, хто жодного разу в житті не затягнувся сигаретою. І своєчасне виявлення раку легенів значно збільшує шанси на сприятливий результат.

При раку легенів людина часто страждає від задишки, яка може виникнути навіть при незначних фізичних навантаженнях. Крім того, тривожними симптомами є підвищена стомлюваність в поєднанні з постійною втомою. Якщо все це поєднується з безпричинною втратою ваги і відсутністю апетиту варто занепокоїтися.

Важливими симптомами, що часто пов'язуються з іншими хворобами, повинні стати незрозумілі болі в тілі, оніміння кінцівок і запаморочення.

Люди, з раком легенів можуть також страждати від болів в грудях. З'являються вони при кашлі, глибокому вдиху і навіть сміху. Часто їх плутають з проблемами з серцем.

Кашель, який триває довше трьох тижнів, є також раннім симптомом раку легенів.