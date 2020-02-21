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Названы самые вредные фрукты: рак, бесплодие и ожирение

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 12:52
Названы самые вредные фрукты: рак, бесплодие и ожирение
Самые вредные фрукты (иллюстративное фото: pixabay.com)

Некоторые фрукты могут стать причиной смертельно опасных заболеваний

Ученые назвали самые вредные фрукты, проанализировав более 36 тысяч образцов. Результаты исследования были опубликованы в ежегодном отчете американской некоммерческой организации, пишет Daily Mail.

Связана повышенная опасность с содержанием пестицидов. Эти вещества могут вызвать такие смертельные заболевания, как рак, болезнь Паркинсона, диабет, а также в ряде случаев провоцирую ожирение и бесплодие.

Первенство в перечне опасных фруктов уверенно получила популярная во всем мире клубника. Вредные вещества обнаружили в 70% проанализированных фруктов.

Названы самые вредные фрукты: рак, бесплодие и ожирение

Клубника может быть очень опасной (фото: pixabay.com)

В четверку вредных плодов вошли также нектарин, яблоки и персики, содержание опасных примесей в которых также зашкаливает.

В грушах, вишнях и винограде пестицидов меньше, но употреблять их тоже нужно с осторожностью.

Ранее мы писали, какие популярные овощи считаются вредными. В список вошла даже безобидная петрушка, что может привести к лишнему весу.

Также стало известно, какие каши называют вредными. Некоторые из них стоит оставить в детстве, так как от них вырасти можно только вширь.

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