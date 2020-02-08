Онкологи развенчали главные мифы о раке: что известно

Онкологи развенчали мифы о раке (коллаж: РБК-Украина)

Мифы о раке могут помешать выздоровлению человека

Рак - это страшная смертельная болезнь, забирающая десятки миллионов жизней ежегодно. Неудивительно, что вокруг болезни появляется множество мифов, многие из которых мешают выздоровлению человека. Какие утверждения о раке являются неправдивыми - в материале Styler.

Раком можно заразиться

Ученые доказали, что предрасположенность к раку может передаваться по наследству. При этом каждый конкретный вид рака зависит от множества различных причин. Но вот о заразности рака говорить абсолютно абсурдно.

Рак - это приговор

Многие люди, когда слышат такой диагноз, понимают, что человек обречен, и болезнь в скором времени обязательно приведет к смерти. Да, во многих случаях онкологи уже ничего сделать не могут, но гораздо чаще медики вполне успешно способны бороться с болезнью. Так, современные методы лечения могут даже остановить метастазирование, что позволяет людям жить еще достаточно долго и качественно.

Лечиться от рака - очень дорого

Человек часто боится проходить обследование, даже чувствуя тревожные симптомы, поскольку понимает, что вылечить рак очень дорого. Между тем, в Украине вполне успешно действуют специальные программы, в рамках которых за счет государства оказывается лечение по самым передовым технологиям. К примеру, с 1 апреля 2020 года станут бесплатными инструментальные исследования для ранней диагностики раковых новообразований.

Альтернативные методы лечения рака эффективны

Многие люди, не доверяя официальной медицине, все свои надежды возлагают на альтернативные методы лечения, отвергая при этом традиционные. Тем самым они зачастую упускают время и наносят своему здоровью уже непоправимый ущерб.