Названы пять самых опасных овоща: будьте осторожны при употреблении

Картофель

В свежем картофеле полно калия, который нужен сердцу. Но употреблять картофель нужно умеренно и самые лучшие способы – в вареном, запеченном виде. А вот в жареном виде картофель может быть опасным – крахмал может создавать потенциально канцерогенное вещество, а компонент соланин может негативно влиять на нервную систему.

Помидоры

В этих овощах полно антиоксидантов, много витамин С и В. Но эти овощи часто выращивают с применением химических удобрений, поэтому обращайте внимание на плоды, которые выбираете в магазинах. Потребление таких удобрений в больших дозах может сильно навредить организму.

Баклажаны

В мякоти баклажанов есть компоненты, которые активизируют выделение кислоты и способствуют образованию камней в почках. Кроме того, в баклажан есть соланин – слабый нервный токсин. В большом количестве он вызывает головную боль, кишечные расстройства, тошноту и рвоту. Специалисты не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде.

Капуста

Потенциальная опасность капусты – в высоком содержании йода. Если у вас есть заболевания щитовидной железы – стоит употреблять с большой осторожностью. Также капусту медики не советуют есть людям с гастритом и язвой желудка. Капуста в сыром виде может спровоцировать вздутие и даже запоры.

Лук

Вы удивитесь, но и этот самый полезный овощ способен доставить массу неприятностей. Большое количество сырого лука может вызвать раздражение желудка, из-за содержания одного из компонентов – фруктана. Особенно много фруктана в луке-порее и луке-шалоте.