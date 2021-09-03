Названо п'ять найнебезпечніших овоча: будьте обережні при вживанні

Картопля

У свіжій картоплі повно калію, який потрібен серцю. Але вживати картоплю потрібно помірно і найкращі способи – у вареному, запеченому вигляді. А ось в смаженому вигляді картопля може бути небезпечною – крохмаль може створювати потенційно канцерогенну речовину, а компонент соланін може негативно впливати на нервову систему.

Помідор

У цих овочах повно антиоксидантів, багато вітамін С і в.Але ці овочі часто вирощують із застосуванням хімічних добрив, тому звертайте увагу на плоди, які вибираєте в магазинах. Споживання таких добрив у великих дозах може сильно нашкодити організму.

Баклажан

У м'якоті баклажанів є компоненти, які активізують виділення кислоти та сприяють утворенню каменів у нирках. Крім того, в баклажан є соланін – слабкий нервовий токсин. У великій кількості він викликає головний біль, кишкові розлади, нудоту і блювоту. Фахівці не рекомендують вживати баклажани в сирому вигляді.

Капуста

Потенційна небезпека капусти - у високому вмісті йоду. Якщо у вас є захворювання щитоподібної залози - варто вживати з великою обережністю. Також капусту медики не радять їсти людям з гастритом і виразкою шлунка. Капуста в сирому вигляді може спровокувати здуття і навіть запори.

Цибуля

Ви здивуєтеся, але і цей найкорисніший овоч здатний доставити масу неприємностей. Велика кількість сирої цибулі може викликати подразнення шлунка, через вміст одного з компонентів - фруктану. Особливо багато фруктану в цибулі-пореї та цибулі-шалоті.