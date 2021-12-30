Названы продуты, которые заменят разрыхлитель в выпечке

Какие продукты помогут заменить разрыхлитель

Лимонная кислота

Так, для этого метода смешайте: 5 ст. л. соды + 3 ст. л. лимонной кислоты + 12 ст. л. муки\крахмала.

Отмечается, что одна чайная ложка такой смеси способна заменить пакетик покупного разрыхлителя.

Пищевая сода

В муку соду нужно добавлять в таком соотношении: 1 ч. л. разрыхлителя = 1 ч. л. соды.

Важно помнить, что сода поможет заменить разрыхлитель в тех рецептах, в состав которых входят кислые ингредиенты: сметана, кефир, йогурт, фрукты и ягоды.

Чем заменить разрыхлитель в тесте (freepik)

Пищевая сода + уксус

Для такого способа смешайте: 1 ч. л. разрыхлителя = 1\2 ч. л. соды + 1\4 ч. л. уксуса. Однако, помните, как только вы добавили компоненты, тесто нужно сразу ставить в духовку. Иначе все будет бесполезно.

Газировка

Такая идея подойдет для тех рецептов, в которых тесто готовится на воде. А газировку нужно добавлять вместо обычной воды.

Алкоголь

Он сделает выпечку очень воздушной. Все потому, что алкоголь уменьшает клейковину муки.

Его следует добавлять в таких пропорциях: 1 ст. л. алкоголя на 1 кг теста.