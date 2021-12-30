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Названо продути, які замінять розпушувач у випічці

Автор: Тетяна Самарук

У випічці часто використовують розпушувач, або пекарський порошок. Все для того, щоб виріб в кінцевому результаті вийшов високим та пухким. Однак бувають випадки, коли такого важливого компонента може не бути під рукою. Тому на допомогу приходять інші інгредієнти.

Про це розповіли в кулінарному блозі "food_sisters" в Instagram.

Які продукти допоможуть замінити розпушувач

Лимонна кислота

Так, для цього методу змішайте: 5 ст. л. соди + 3 ст. л. лимонної кислоти + 12 ст. л. борошна\крохмалю.

Зазначається, що одна чайна ложка такої суміші здатна замінити пакетик купованого розпушувача.

Харчова сода

У борошно соду потрібно додавати у такому співвідношенні: 1 ч. л. розпушувача = 1 ч. л. соди.

Важливо пам'ятати, що сода допоможе замінити розпушувач у тих рецептах, до складу яких входять кислі інгредієнти: сметана, кефір, йогурт, фрукти та ягоди.

Чим замінити розпушувач у тісті (freepik)

Харчова сода + оцет

Для такого способу змішайте: 1 ч. л. розпушувача = 1\2 ч. л. соди + 1\4 ч. л. оцту. Однак, пам'ятайте, як тільки ви додали компоненти, тісто потрібно відразу ставити в духовку. Інакше все буде марно.

Газована вода

Така ідея підійде для тих рецептів, в яких тісто готується на воді. А газовану воду додають замість звичайної води.

Алкоголь

Він зробить випічку дуже повітряною. Все тому, що алкоголь зменшує клейковину борошна.

Його варто додавати у таких пропорціях: 1 ст. л. алкоголю на 1 кг тіста.

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