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Названы продукты, которые нельзя хранить вместе: будут быстро портиться

Автор: Татьяна Самарук

Чем правильнее вы будете хранить свои продукты, тем дольше они будут сохранять свои полезные свойства. В частности, каждый овощ или фрукт выделяет определенные вещества, которые пагубно могут влиять друг на друга.

Так, существует несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы продукты меньше портились, пишет 5-Minute Crafts.

Некоторые фрукты и овощи во время созревания выделяют этилен. Если хранить продукты, которые выделяют этот газ, рядом с продуктами, чувствительными к нему, последние могут испортиться.

Какие продукты выделяют этилен:

  • помидор;
  • картофель;
  • яблоко;
  • помидор;
  • авокадо;
  • банан;
  • дыня;
  • клубника;
  • киви;
  • персик;
  • груша.

Какие продукты нельзя хранить вместе (5minutecrafts)

Какие продукты чувствительны к этилену:

  • цветная капуста;
  • брокколи;
  • морковь;
  • болгарский перец и чили;
  • баклажан;
  • тыква;
  • грибы;
  • цукини;
  • лук;
  • зелень.

Важно сырые и вареные продукты хранить в холодильнике отдельно друг от друга. Сырые продукты храните ниже готовых.

Какие продукты нельзя хранить вместе (5minutecrafts)

Ранее мы сообщали, почему помидоры нельзя хранить в холодильнике.

Также мы писали, что врачи назвали продукты, которые помогут снизить артериальное давление.

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