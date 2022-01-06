Названы продукты, которые нельзя хранить вместе: будут быстро портиться

Чем правильнее вы будете хранить свои продукты, тем дольше они будут сохранять свои полезные свойства. В частности, каждый овощ или фрукт выделяет определенные вещества, которые пагубно могут влиять друг на друга.
Так, существует несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы продукты меньше портились, пишет 5-Minute Crafts.
Некоторые фрукты и овощи во время созревания выделяют этилен. Если хранить продукты, которые выделяют этот газ, рядом с продуктами, чувствительными к нему, последние могут испортиться.
Какие продукты выделяют этилен:
Какие продукты чувствительны к этилену:
Важно сырые и вареные продукты хранить в холодильнике отдельно друг от друга. Сырые продукты храните ниже готовых.
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