Названо продукти, які не можна зберігати разом: будуть швидко псуватися

Чим правильніше ви будете зберігати свої продукти, тим довше вони будуть зберігати свої корисні властивості. Зокрема, кожен овоч чи фрукт виділяє певні речовини, які згубно можуть впливати один на одного.
Так, існує кілька правил, які потрібно дотримуватись, аби продукти менше псувались, пише 5-Minute Crafts.
Деякі фрукти та овочі під час дозрівання виділяють етилен. Якщо зберігати продукти, які виділяють цей газ, поруч із продуктами, чутливими до нього, останні можуть зіпсуватися.
Які продукти виділяють етилен:
Які продукти чутливі до етилену:
Важливо сирі та варені продукти зберігати в холодильнику окремо один від одного. Сирі продукти зберігайте нижче від готових.
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