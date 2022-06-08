Названы привычки, которые приводят к выпадению волос и даже облысению: будьте осторожны!

Когда участки волос выпадают, стволовые клетки, которые их создали, обычно остаются живыми. Это, как обнаружили ученые, способствует дальнейшему росту. Но когда фолликулы рубцуются, волосы больше не могут проступать из кожи головы.

К сожалению, некоторые вещи, которые мы делаем для улучшения внешнего вида наших волос, могут привести к образованию рубцов, препятствующих их повторному росту.

Что вредит волосам и ведет к их выпадению

Среди вредных процедур - чрезмерное использование горячих расчесок, средств для выпрямления волос и чрезмерное вытяжение прядей. Все они могут стать причиной рубцовой алопеции, особенно у женщин.

Хотя разрушение волосяных фолликулов нельзя обратить вспять, можно предотвратить начало выпадения волос.

Как предотвратить выпадение волос

Употребление некоторых витаминов рекомендуется для предотвращения потери волос, но их чрезмерное потребление может нанести вред. Например, диеты, в которых не хватает витамина А, могут вызвать выпадение волос, но прием избытка витамина может привести к аналогичным результатам.

Селен участвует в создании и поддержании здоровья волос, но слишком большое его количество может вызвать тошноту, кожную сыпь и проблемы, связанные с нервной системой.

К счастью, в большинстве случаев, когда выпадение волос вызвано лекарствами, рост обычно восстанавливается в течение шести месяцев.

Но один простой способ избежать передозировки - это получать правильные питательные вещества из пищи. Богатые питательными веществами продукты, такие как грецкие орехи, бразильские орехи, миндаль, семена льна и семена чиа, содержат необходимые питательные вещества для предотвращения выпадения волос.

Улучшая приток крови к коже головы, физические упражнения также могут предотвратить некоторые формы выпадения волос, если только человек не предрасположен к выпадению генетически.