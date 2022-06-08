Названі звички, які призводять до випадання волосся і навіть облисіння: будьте обережні!

Коли ділянки волосся випадають, стовбурові клітини, які їх створили, зазвичай залишаються живими. Це, як виявили вчені, сприяє подальшому зростанню. Але коли фолікули рубцюються, волосся більше не може проступати зі шкіри голови.

На жаль, деякі речі, які ми робимо для поліпшення зовнішнього вигляду нашого волосся, можуть призвести до утворення рубців, що перешкоджають його повторному росту.

Що шкодить волоссю і веде до його випадання

Серед шкідливих процедур - надмірне використання гарячих гребінців, засобів для випрямлення волосся і надмірне витягування пасом. Всі вони можуть стати причиною рубцевої алопеції, особливо у жінок.

Хоча руйнування волосяних фолікулів не можна повернути назад, можна запобігти початку випадання волосся.

Як запобігти випаданню волосся

Вживання деяких вітамінів рекомендується для запобігання втрати волосся, але їх надмірне споживання може завдати шкоди. Наприклад, дієти, в яких не вистачає вітаміну А, можуть викликати випадання волосся, але прийом надлишку вітаміну може привести до аналогічних результатів.

Селен бере участь у створенні і підтримці здоров'я волосся, але занадто велика його кількість може викликати нудоту, шкірний висип і проблеми, пов'язані з нервовою системою.

На щастя, в більшості випадків, коли випадання волосся викликано ліками, його ріст зазвичай відновлюється протягом шести місяців.

Але один простий спосіб уникнути передозування - це отримувати правильні поживні речовини з їжі. Багаті поживними речовинами продукти, такі як волоські горіхи, бразильські горіхи, мигдаль, насіння льону та насіння Чіа, містять необхідні поживні речовини для запобігання випаданню волосся.

Покращуючи приплив крові до шкіри голови, фізичні вправи також можуть запобігти деяким формам випадання волосся, якщо тільки людина не схильна до випадання генетично.