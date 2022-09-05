Что делать, если на орхидее появились липкие капли: это поможет спасти растение

Обычно липкие капли появляются не только на листьях, но и на цветоносах. К основным причинам появления такой проблемы относят:

Укусы вредителей. Многие насекомые выделяют сладкий нектар, который остается на листьях. К таким вредителям относят: тлю, щитовку и клещей;

Растение выделяет сладкие капли, чтобы привлечь к себе насекомых-опылителей. Нектар есть не только у орхидей, но и других растений;

Еще одной причиной является гутация. Это физиологический процесс, при котором растение самостоятельно выделяет на поверхности своих листьев жидкость. Если растение получает больше воды, то лишняя влага начинает появляться на листьях.

В частности, чтобы избавиться от липких капель, нужно определить причину, которая вызвала их появление. Также при необходимости их можно просто смыть водой, но это не решит проблемы.

Как избавиться от проблемы

Если вам удалось установить причины возникновения "слез" на листьях орхидеи, надо принять правильные меры по устранению проблем.

Иногда можно применить более радикальные способы. К ним можно отнести следующие:

заменить полив замачиванием растения вместе с контейнером в емкости с водой. Для этого в таз с теплой водой добавляют лекарство против грибка, и ставят туда цветок, оставив на поверхности стволовую часть. Процедура длится примерно 20 минут;

уменьшить поливку растения в холодное время года, при появлении липких капель на листовых пластинках. Ведь повышенная влажность способствует возникновению различных заболеваний, проявляющихся в виде клейких капель;

собрать насекомых-паразитов из листьев орхидеи вручную. Если их численность не стала критической, и они еще не успели массово поразить все растение.

При появлении липких капель летом, возможной причиной может быть слишком сухой воздух в комнате, где находится растение. В таких случаях хороший эффект дает регулярное использование теплого душа, смывая таким образом всякие загрязнения и липкие пятна.