Что делать, если на орхидее появились липкие капли: это поможет спасти растение

Липкие капли на орхидеи - это распространенное явление, с которым сталкивались многие люди. При появлении таких капель, важно обратить внимание на состояние растения.
Почему появляются липкие капли - читайте ниже.
Обычно липкие капли появляются не только на листьях, но и на цветоносах. К основным причинам появления такой проблемы относят:
В частности, чтобы избавиться от липких капель, нужно определить причину, которая вызвала их появление. Также при необходимости их можно просто смыть водой, но это не решит проблемы.
Если вам удалось установить причины возникновения "слез" на листьях орхидеи, надо принять правильные меры по устранению проблем.
Иногда можно применить более радикальные способы. К ним можно отнести следующие:
При появлении липких капель летом, возможной причиной может быть слишком сухой воздух в комнате, где находится растение. В таких случаях хороший эффект дает регулярное использование теплого душа, смывая таким образом всякие загрязнения и липкие пятна.
Раньше мы называли распространенные ошибки, из-за которых орхидея может погибнуть.
Также мы писали, что нужно обязательно сделать с орхидеей после покупки.