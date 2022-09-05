Названо причини, через які на орхідеї з'являють липкі краплі: як врятувати рослину

Зазвичай липкі краплі з’являються не тільки на листі, а й на квітконосах. До основних причин появи такої проблеми відносять:

Укуси шкідників. Багато комах виділяють солодкий нектар, який залишається на листі. До таких шкідників відносять: попелицю, щитівку та кліщів;

Рослина виділяє солодкі краплі, щоб привабити до себе комах-запилювачів. Нектар є не тільки в орхідей, а й інших рослин;

Ще однією причиною є гутація. Це фізіологічний процес, при якому рослина самостійно виділяє на поверхні свого листя рідину. Якщо рослина отримує більше води, то зайва волога починає з’являтися на листі.

Зокрема, щоб позбутися липких крапель, потрібно визначити причину, яка викликала їхню появу. Також при необхідності їх можна просто змити водою, але це не вирішить проблеми.

Як позбутися проблеми

Якщо вам вдалося встановити причини виникнення "сліз" на листі орхідеї, треба прийняти правильні заходи з усунення проблем.

Іноді можна застосувати більш радикальні способи. До них можна віднести наступні:

замінити полив замочуванням рослини разом з контейнером в місткості з водою. Для цього в таз з теплою водою додають ліки проти грибка, і ставлять туди квітку, залишивши на поверхні стовбурову частину. Процедура триває приблизно 20 хвилин;

зменшити поливання рослини в холодну пору року, при появі липких крапель на листових пластинках. Адже підвищена вологість сприяє виникненню різних захворювань, що проявляються у вигляді клейких крапель;

зібрати комах-паразитів з листя орхідеї вручну. Якщо їх чисельність не стала критичною, і вони ще не встигли масово вразити всю рослину.

При появі липких крапель влітку, можливою причиною може бути занадто сухе повітря в кімнаті, де знаходиться рослина. У таких випадках хороший ефект дає регулярне використання теплого душу, змиваючи таким чином всякі забруднення і липкі плями.