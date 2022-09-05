Названо причини, через які на орхідеї з'являють липкі краплі: як врятувати рослину

Липкі краплі на орхідеї - це поширене явище, з яким стикалися багато людей. При появі таких крапель, важливо звернути увагу на стан рослини.
Чому з'являються липкі краплі - читайте нижче.
Зазвичай липкі краплі з’являються не тільки на листі, а й на квітконосах. До основних причин появи такої проблеми відносять:
Зокрема, щоб позбутися липких крапель, потрібно визначити причину, яка викликала їхню появу. Також при необхідності їх можна просто змити водою, але це не вирішить проблеми.
Якщо вам вдалося встановити причини виникнення "сліз" на листі орхідеї, треба прийняти правильні заходи з усунення проблем.
Іноді можна застосувати більш радикальні способи. До них можна віднести наступні:
При появі липких крапель влітку, можливою причиною може бути занадто сухе повітря в кімнаті, де знаходиться рослина. У таких випадках хороший ефект дає регулярне використання теплого душу, змиваючи таким чином всякі забруднення і липкі плями.
Раніше ми називали поширені помилки, через які орхідея може загинути.
Також ми писали, що потрібно обов'язково зробити з орхідеєю після покупки.