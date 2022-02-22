Эти повседневные привычки способствуют появлению ранних морщин на лице

Не трите глаза

Нежнейшим участком на лице является кожа вокруг глаз. Если постоянно ее тереть, то это может привести к расщеплению коллагена и эластина, что приведет к морщинам.

Очки

Эксперты говорят, если у вас небольшая близорукость, не забывайте об очках. В частности, прищуриваясь, чтобы лучше видеть, вы напрягаете мышцы между бровей и вокруг глаз. Из-за этого разрушается природный коллаген, и образуются морщины.

Однако, если со зрением все в порядке, то нужно носить солнцезащитные очки, чтобы не прищуриваться.

Контактные линзы

Часто способ, с помощью которого контактные линзы чаще всего одевают, может спровоцировать появление ранних сморчков. Все из-за того, что во время этого мы поднимаем брови.

Сладкое

Избыток сахара в организме провоцирует образование определенных соединений, которые плохо влияют на коллаген и эластин. Поэтому, чем больше сладкого человек ест, тем более дряблой и менее эластичной становится его кожа.

Сон

Во время глубокого сна клетки кожи восстанавливаются и обновляются. А если мы не высыпаемся, то кожа просто не успевает восстановиться и стареет.

Спать на животе

Эксперты говорят, что самая полезная поза для красоты и здоровья - на спине. Однако, во время такого сна мы прижимаемся к подушке и образуются складки и даже круги и отеки вокруг глаз.

Пить напитки через соломинку

Если регулярно потягивать напитки через соломинку, можно получить ранние морщины вокруг губ.