Ці повсякденні звички сприяють появі ранніх зморшок на обличчі

Не тріть очі

Найніжнішою ділянкою на обличчі є шкіра навколо очей. Якщо постійно її терти, то це може призвести до розщеплення колагену й еластину, що призведе до зморшків.

Окуляри

Експерти кажуть, якщо у вас невелика короткозорість, не забувайте про окуляри. Зокрема, примружуючись, щоб краще бачити, ви напружуєте м'язи між брів і навколо очей. Через це руйнується природний колаген, і утворюються зморшки.

Однак, якщо із зором усе гаразд, то потрібно носити сонцезахисні окуляри, щоб не примружуватись.

Контактні лінзи

Часто спосіб, за допомогою якого контакті лінзи найчастіше одягають, може спровокувати появу ранніх зморшків. Все через те, що під час цього ми піднімаємо брови.

Солодке

Надлишок цукру в організмі провокує утворення певних сполук, які погано впливають на колаген і еластин. Тому, чим більше солодкого людина їсть, тим більш в'ялою і менш еластичною стає її шкіра.

Сон

Під час глибокого сну клітини шкіри відновлюються й оновлюються. А якщо ми не висипаємося, то шкіра просто не встигає відновитися і старішає.

Спати на животі

Експерти кажуть, що найкорисніша поза для краси й здоров'я - на спині. Однак, під час такого сну ми притискаємося до подушки та утворюються складки й навіть кола та набряки навколо очей.

Пити напої через соломинку

Якщо регулярно потягувати напої через соломинку, можна отримати ранні зморшки навколо губ.